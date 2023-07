De acordo com informações do GE, o pedido de Paulo foi feito sob tutela de urgência com a justificativa de que, uma vez votada e aprovada a SAF alvinegra, não existe o "princípio da irreversibilidade". Ainda no documento, o conselheiro legal que existe um conflito de interesses no processo. Segundo ele, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, presidente e vice do Conselho Deliberativo, respectivamente, fariam parte do grupo de investidores da SAF do Galo.