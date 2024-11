O Atlético-MG está definido para enfrentar o Juventude, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 36ª rodada do Brasileirão. O técnico Gabriel Milito, mudou nove dos onze jogadores que jogaram contra o São Paulo na última rodada da competição nacional.

Atlético-MG x Juventude: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Visando dosar o desgaste e preservar os titulares para o duelo contra o Botafogo, pela final da Libertadores, no próximo sábado (30), Gabriel Milito entrará com o time reserva contra o Juventude. Apenas Bernard e Igor Gomes, que atuaram contra o São Paulo, começaram jogando hoje.

O Galo encara o Juve com: Mendes; Rubens, Fuchs, M. Lemos, Rabello; Otávio, Igor Gomes, Bernard; Kardec, Palacios e Vargas. (Técnico: Gabriel Milito).

Como chega o Atlético-MG e o Juventude

O Atlético-MG empatou com o São Paulo por 2 a 2, na última rodada, com um homem a menos, no Morumbi. Na décima colocação, o time mineiro soma 44 pontos na competição. Por outro lado, o Juventude recebeu o Cuiabá e ficou no 1 a 1, no Alfredo Jaconi. A equipe gaúcha amarga a 16ª posição, com 39 pontos.

Vargas recebe nova oportunidade no time titular do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte