Hulk, do Atlético-MG, se iguala a Neymar em número de gols

Com os dois gols que marcou na vitória sobre o Tombense por 2 a 0, neste sábado (15), no Mineirão, um de pênalti e um golaço de falta, o atacante Hulk, do Atlético-MG, chegou aos 439 gols na carreira e se igualou a Neymar, do Santos, como maior artilheiro brasileiro em atividade no futebol mundial, somando jogos oficiais por clubes e Seleção. Neymar ainda não marcou em sua volta ao Peixe.

A semana foi decisiva para Hulk chegar à marca. Ele fez dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, domingo (9), abriu o placar no triunfo por 3 a 0 sobre o Itabirito, na quarta-feira (12), e mais dois contra o Tombense. Já são sete gols em oito partidas em 2025.

Veja os maiores artilheiros em atividade no futebol mundial:

Cristiano Ronaldo: 925 gols

Messi: 850 gols

Lewandowski: 698 gols

Suárez: 583 gols

Benzema: 488 gols

Cavani: 461 gols

Dzeko: 444 gols

Hulk e Neymar: 439 gols

Kane: 437 gols

Hulk se aproxima do top 10 de artilheiros do Atlético-MG

Só com a camisa do Atlético-MG, Hulk marcou 121 gols, um a menos que Éder Aleixo. Para ficar entre os 10 maiores artilheiros, o atacante, que é o 13o., terá de marcar mais cinco vezes. O líder da lista é o atacante Reinaldo, com 255 gols, seguido por Dario (211) e Mário de Castro (195).

Com sete gols, Hulk é o artilheiro do Campeonato Mineiro deste ano e pode atingir uma marca inédita. Ele foi artilheiro das três edições passadas, e nenhum jogador já conseguiu atingir o feito por quatro temporadas seguidas. Ninão, do Palestra Itália, de 1928 a 1930, e Tostão, do Cruzeiro, de 1966 a 1968, foram artilheiros por três anos consecutivos.

Em 2022, Hulk marcou 10 vezes pelo Estadual. No ano seguinte, foram 11 gols. E, no ano passado, o atacante do Galo dividiu o posto com Jonathas, do Athletic, com sete gols.

