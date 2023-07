- Ele, biologicamente, é diferenciado. O Hulk é extremamente forte, com uma massa muscular é impressionante. Ele pesa cerca de 95kg, com 10% de percentual de gordura. Manter isso nesta idade é incrível. O que não podemos deixar de ressaltar é a forma que ele se cuida para se manter em alto nível. Nós que o acompanhamos no dia a dia percebemos o interesse que ele tem de se cuidar. Tudo nos mínimos de detalhes, como chegar antes e depois do treino fazer tudo que é necessário. Toma todos os cuidados com a recuperação no CT e também em casa - continuou.