Nesta quarta-feira, o Atlético-MG encerrou a preparação para enfrentar o Cienciano pela Sul-Americana, nesta quinta (29), na Arena MRV. Bernard, que antes era dúvida por não ter treinado na terça, por conta de uma gripe, retornou a fazer atividades normalmente e estará disponível para a partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Bernard pode surgir como titular da equipe, já que Cuello, que normalmente inicia entre os 11, está lesionado e não poderá atuar. Com isso, as três principais peças que podem iniciar o jogo são Bernard, Júnior Santos e Igor Gomes.

Bernard e Igor Gomes disputam na mesma posição, ambos atuam no meio de campo. Já Júnior Santos é uma opção mais ofensiva e mais próxima de Cuello. A definição do substituto depende do esquema que Cuca deseja utilizar na partida.

continua após a publicidade

Igor Gomes em Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Provável Galo: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens; Alan Franco, Patrick (Gabriel Menino), Scarpa e Igor Gomes (Bernard); Rony e Hulk.

Atualmente quem está no DM do Galo são o lateral-esquerdo Guilherme Arana (coxa direita), o atacante argentino Tomás Cuello (coxa direita), o atacante Cadu (joelho direito) e o meia Caio Maia (joelho direito).

continua após a publicidade

Situação na Sula

Para avançar, o Atlético precisa vencer o Cienciano, que é o líder do grupo. A diferença de pontuação entre as equipes é de um ponto. Os peruanos possuem nove, enquanto os mineiros tem oito. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado se classifica diretamente para as oitavas. Caso o Galo passe como segundo lugar, enfrentará uma equipe vinda da Libertadores em um playoff.

No jogo de ida entre as equipes o jogo terminou em 0 a 0, em território peruano. A partida foi válida pela primeira rodada da competição.

Como mandante, o Atlético ainda não foi derrotado nesta temporada. São 15 partidas, 10 vitórias e cinco empates. Com isso, a Arena MRV pode ser a força necessária para que o Galo avance na competição.