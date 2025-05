Atlético-MG vê DM diminuir para jogo da ‘Sula’; veja provável time

O Atlético-MG de Cuca joga contra o Cienciano nesta quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília). Assombrado por grande número de lesões na temporada, o elenco atleticano estará quase todo disponível para a partida.

Atualmente quem está no DM do Galo são o lateral-esquerdo Guilherme Arana (coxa direita), o atacante argentino Tomás Cuello (coxa direita), o atacante Cadu (joelho direito) e o meia Caio Maia (joelho direito).

Arana em Atlético-MG x Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)

De resto, tirando Dudu, que ainda não pode estrear, Cuca terá força total para a partida, mas uma nova dúvida surgiu nessa terça. Bernard não participou das atividades e ficou somente na academia. O meia se torna questionável para a partida.

Gabriel Menino que era outro que vinha sendo desfalque, surge entre os relacionados e pode pintar como titular.

Provável Galo: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens; Alan Franco, Patrick (Gabriel Menino), Scarpa e Igor Gomes; Rony e Hulk.

Disparidade no elenco

Após o jogo contra o Corinthians, Cuca voltou a comentar sobre o elenco do Atlético. O treinador comentou que enxerga uma disparidade entre os 11 titulares e os reservas. Além disso, praticamente descartou poupar jogadores nesta quinta-feira, por conta da importância da partida, e pelo curto elenco.

Situação na Sula

Para avançar, o Atlético precisa vencer o Cienciano, que é o líder do grupo. A diferença de pontuação entre as equipes é de um ponto. Os peruanos possuem nove, enquanto os mineiros tem oito. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado se classifica diretamente para as oitavas. Caso o Galo passe como segundo lugar, enfrentará uma equipe vinda da Libertadores em um playoff.

No jogo de ida entre as equipes o jogo terminou em 0 a 0, em território peruano. A partida foi válida pela primeira rodada da competição.

Como mandante, o Atlético ainda não foi derrotado nesta temporada. São 15 partidas, 10 vitórias e cinco empates. Com isso, a Arena MRV pode ser a força necessária para que o Galo avance na competição.