Nesta quarta-feira, o Atlético-MG enfrenta o Maringá, pela terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Será a primeira vez que o Galo atua no estádio pela competição após a dolorida derrota na final do ano passado contra o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Em 2024, o Atlético chegou à final da Copa do Brasil, após passar pelo Vasco em jogo emocionante, com direito a um golaço de Hulk.

Na final, o Atlético não demonstrou nem de perto o futebol que o fez chegar ali. No jogo de ida, no Maracanã, o Galo sofreu uma amarga derrota por 3 a 1, foi um amasso flamenguista, mas o gol de honra ainda dava esperanças aos atleticanos.

Na volta, na Arena MRV, o Atlético novamente não foi bem. O Galo foi superado mais uma vez pelo Flamengo, dessa vez por 1 a 0, com gol de Plata.

continua após a publicidade

Confusão

Após o gol do Flamengo, parte dos torcedores atleticanos tentaram invadir o gramado, na intenção de agredir os jogadores adversários. Além disso, jogaram bombas, depredaram o estádio, entraram em confronto com policiais, a Arena MRV se tornou uma zona de guerra.

Um fotógrafo de 67 anos foi atingido por uma das bombas jogadas por torcedores do Atlético no pé. Ele precisou ser levado a um hospital de Belo Horizonte.

continua após a publicidade

Retorno da Arena

Após o ocorrido, o Atlético foi punido a jogar com portões fechados em seis partidas de competições da CBF. Três foram cumpridas ainda em 2024, o restante o Galo conseguiu anulação.

A Arena MRV ficou sem receber partidas por cinco meses. Com o fim do Brasileirão de 2024, o estádio passou por mudança no gramado, indo de natural para sintético. Além disso, houveram obras para a melhoria da acústica da arena, um problema que era bastante citado por atleticanos.

Confira as informações do jogo entre Atlético e Maringá pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X MARINGÁ

TERCEIRA FASE - JOGO DE VOLTA - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

📺 Onde assistir: Prime Vídeo (streaming)

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ / árbitro); Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ / assistentes)

📺 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)