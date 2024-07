Atlético-MG vive dia de reapresentação e expectativa por retornos

Atlético-MG venceu o Vasco na última partida (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 19:29 • Belo Horizonte (MG)

Os jogadores do Atlético-MG voltaram aos treinamentos, nesta terça-feira (23), na Cidade do Galo. O técnico Gabriel Milito espera ter importantes reforços ao longos dos próximos dias.

O goleiro Everson, por exemplo, ainda se recupera de cirurgia no dedo mínimo da mão direita. No entanto, ele fez a retirada dos pontos e iniciou treinamento leve na academia. A tendência é que nos próximos dias já comece a fazer movimentações no campo. Matheus Mendes segue como titular neste período.

Dois pontos a serem destacados são as movimentações de Matías Zaracho e Rubens. O lateral está em fase final de recuperação de grave lesão no joelho esquerdo. Enquanto o argentino se recupera de uma pubalgia. Ambos já estão na fase de transição entre o departamento médico e o campo.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, no entanto, é a melhor notícia para Gabriel Milito. O treinador poderá contar com o ala para o jogo contra o Corinthians, neste domingo, na Arena MRV. O jogador ficou fora do jogo contra o Vasco por ter sido suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Galo está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos.