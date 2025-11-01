Atlético-MG venceu seis das últimas dez partidas fora contra o Inter
Galo quer manter bom retrospecto para se afastar mais da zona do rebaixamento
O Atlético enfrenta o Internacional tentando manter o bom retrospecto recente jogando na casa dos colorados. Os times se enfrentam no próximo domingo (2), no Beira-Rio às 18h30, em jogo válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida se tornou confronto direto na briga contra o rebaixamento. O Galo ocupa a 13° colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. Já o Inter, tem apenas um a menos, 35, e está na 15° posição, apenas quatro do Vitória, primeiro time da zona.
Atlético tem bom retrospecto fora contra o Inter
O Atlético aposta no bom retrospecto recente para conquistar uma vitória e se distanciar mais da zona do rebaixamento. Nos últimos dez jogos fora contra o Inter, o Galo venceu seis e perdeu apenas quatro. Números expressivos, uma vez que historicamente os adversários costumam encontrar bastante dificuldades de jogar no Beira-Rio . Confira os confrontos;
26.06.2024 – Campeonato Brasileiro – Internacional 1x2 Atlético-MG
30.09.2023 – Campeonato Brasileiro – Internacional 0x2 Atlético-MG
31.07.2022 – Campeonato Brasileiro – Internacional 3x0 Atlético-MG
16.06.2021 – Campeonato Brasileiro – Internacional 0x1 Atlético-MG
22.08.2020 – Campeonato Brasileiro– Internacional 1x0 Atlético-MG
08.12.2019 – Campeonato Brasileiro – Internacional 2x1 Atlético-MG
21.11.2018 – Campeonato Brasileiro – Internacional 1x2 Atlético-MG
30.08.2017 – Quartas Copa Primeira Liga – Internacional 0x1 Atlético-MG
26.10.2016 – Semifinal Copa do Brasil – Internacional 1x2 Atlético-MG
16.06.2016 – Campeonato Brasileiro – Internacional 2x0 Atlético-MG
Atlético como visitante Brasileirão 2025
Ao contrário do retrospecto fora de casa do Atlético contra o Inter, no Campeonato Brasileiro 2025 o Galo tem um desempenho como visitante muito fraco, com a quinta pior campanha nesse quesito.
O time mineiro tem apenas 20% de aproveitamento, quando atua longe de Belo Horizonte. Em 15 jogos como visitante conquistou apenas nove pontos; São duas vitórias, três empates e dez derrotas.
