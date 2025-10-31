As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Inter; confira
Sampaoli tem desfalque de dois titulares da equipe
No próximo domingo (2), o Atlético enfrenta o Internacional no Beira-Rio às 18h30, em jogo válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Sampaoli tem desfalques para escalar a equipe para o importante duelo na parte de baixo da tabela.
Atlético-MG não terá dupla titular para a partida contra o Inter
Os times se enfrentam em confronto direto na briga contra o rebaixamento. O Galo ocupa a 13° colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. Já o Inter, tem apenas um a menos, 35, e está na 15° posição, apenas quatro do Vitória, primeiro time da zona.
Para a partida, Sampaoli tem no Atlético, os desfalques de Guilherme Arana e Gustavo Scarpa. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Scarpa vai para a segunda partida fora, pela Sul-Americana na última terça (28) também estava suspenso.
Para vaga de Arana, Caio é o substituto imediato, e deve ocupar a ala esquerda. Já na posição do camisa 10 do Galo, que joga pela ala direita, podem entrar Saravia, Natanael ou até mesmo um jogador de meio campo.
Além deles Sampaoli segue com quatro atletas lesionados no departamento médico do Atlético. Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.
Por outro lado, Fausto Vera cumpriu suspensão e está de volta. O jogador fez uma excelente partida contra o Independiente del Valle pela Sul-Americana e foi bastante elogiado. A tendência é que inicie jogando contra o Inter.
Opções de Sampaoli para escalar o Atlético
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;
Laterais: Saravia, Natanael e Caio;
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi;
Meio-campistas: Alan Franco, Alexsander, Patrick, Igor Gomes, Bernard, Gabriel Menino, Reinier e Iseppe;
Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel e Cadu.
