Atlético-MG tenta dar chapéu no Vasco em busca da contratação de atacante

Talles Magno é alvo do Vasco e Atlético-MG na janela de transferências (Foto: Divulgação/New York City FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 11:05 • Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-MG tem conversas avançadas pela contratação do atacante Talles Magno na janela de transferências do meio do ano. Segundo a "Goal", um acordo deve ser encontrado nos próximos dias.

➡ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

O Galo tem a chance de dar um chapéu no Vasco, que havia aberto conversas em relação ao atleta. No entanto, o Cruz-Maltino costurava uma operação por empréstimo, enquanto os mineiros planejam a contratação em definitivo.

Atualmente no New York City, Talles Magno já deu sinal positivo para retornar ao Brasil em 2024. Segundo o Lance!, uma saída do atacante da MLS deve custar entre 10 a 15 milhões de dólares (R$ 55 milhões a 82 milhões) para os cofres do comprador.

Nos Estados Unidos, o atacante vem recebendo poucas oportunidades, o que é um dos motivos para seu desejo em deixar o país.