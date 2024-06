Talles Magno foi procurado pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 25/06/2024 - 01:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco abriu conversas para tentar repatriar mais um jogador revelado pelo clube. Trata-se do atacante Talles Magno, do New York City, dos Estados Unidos. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo Lance!.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A negociação envolvendo Talles Magno é extremamente complexa. O atacante é um jovem jogador de 21 anos com contrato até dezembro de 2026 com o New York City.

A principal intenção do New York City é de vender Talles Magno. No entanto, os estadunidenses podem acabar cedendo o atacante por empréstimo com obrigação de compra. Vale destacar que é uma possibilidade mais remota.

O Vasco vendeu Talles Magno para o New York City por 10 milhões de dólares (cerca de R$ 53 milhões na cotação da época).

Talles Magno está no New York City desde 2021 (Foto: Divulgação/New York City)

Desde que chegou ao New York City, em 2021, Talles Magno atuou em 98 jogos. O atacante marcou 18 gols e deu 10 assistências.

Talles Magno foi revelado pelo Vasco em 2019. Pelo Cruz-Maltino, o atacante marcou cinco gols e deu quatro assistências em 68 partidas.