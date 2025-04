O Atlético-MG empatou com o Maringá por 2 a 2 na Copa do Brasil. Foi a terceira partida seguida do Galo fora de casa, ainda restam outras duas na sequência. Após o jogo, Hulk comentou sobre a logística que o clube vem tendo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

No Atlético, Hulk falou sobre como os jogadores não são máquinas, que também cansam. O camisa sete citou sobre a rotina que vem enfrentando.

- A gente não pode falar aqui na questão do que atrapalha né, até porque se a gente fala qualquer coisa tem várias maneiras de ser interpretado. Vão achar que cara, "anda de avião privado, ganham bastante". Mas ninguém é máquina, ninguém é máquina Nós temos pulmão que cansa também de tanto correr, temos que dormir bem.

O atacante do Atlético falou sobre como perder noite de sonos atrapalham na recuperação. Hulk falou sobre a programação de retorno para Belo Horizonte, ainda nesta madrugada.

continua após a publicidade

- Normalmente quando se joga a noite, o que eu sempre falo, o mais difícil é perder uma noite de sono. Por exemplo, você não consegue dormir depois do jogo, hoje mesmo, a nossa programação é de chegar em BH às 3h da manhã. Não é a mesma coisa de tudo dormir às 23h, dormir depois das 3h da manhã é sempre mais difícil A recuperação pior é essa, é a questão do sono perdida.

Hulk falou como o Atlético tenta fazer o melhor possível na logística, mas que não depende somente do Galo.

- A questão da logística, o clube vai sempre procurar melhor para gente, enfrentando a dificuldade porque não depende só do clube também. O jogador faz a parte nossa parte, que é descansar, se preparar, recuperar para estar sempre bem e à disposição do professor Cuca.

continua após a publicidade

Hulk em jogo do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O jogo

O segundo gol do Atlético foi de Hulk. O jogo terminou em 2 a 2, com isso a decisão será total no jogo de volta, no dia 21 de maio, na Arena MRV.

- É uma equipe muito bem treinada, e mostrou também que nossa equipe está muito bem treinada também. Temos físico e tático também, porque era um jogo diferente, um esquema tático diferente que iríamos enfrentar hoje, e requeria muita entrega, muita parte física, a gente mostrou que tá bem fisicamente lutando até o final, tentamos a vitória. Acho que o empate ficou do bom tamanho. Agora voltar para casa, voltar para casa não né, o próximo jogo ainda é fora também, mas no jogo de vota, se Deus quiser se classificar para próxima fase, da Copa do Brasil.