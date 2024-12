Atlético-MG se despede de atacante Alan Kardec nas redes sociais

O Atlético-MG se despediu oficialmente, nesta quarta-feira (18), do atacante Alan Kardec, que teve passagem decepcionante pelo Galo nas últimas três temporadas. O jogador tem contrato até dia 31, mas não haverá renovação. Kardec, inclusive, já deixou Belo Horizonte.

Alan Kardec, de 35 anos, teve desempenho ruim com a camisa do Atlético-MG. Em três anos, foram apenas 53 partidas, quatro gols e uma assistência. E a última impressão que deixou foi ainda pior: o gol perdido na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, na Arena MRV, em 10 de novembro. Depois de furar uma finalização na pequena área adversária, Kardec viu o adversário marcar o único gol da partida e garantir o título.

Os quatro gols de Kardec pelo Atlético-MG foram fora de casa

Curiosamente, Kardec nunca marcou gol diante da Massa atleticana. O atacante marcou três gols pelo Brasileirão de 2022 e 2023, contra Cuiabá, Coritiba e Fortaleza, fora de casa. O último foi o mais marcante da passagem pelo Atlético-MG: contra o Flamengo, no jogo de ida da final da Copa do Brasil deste ano, em 3 de novembro, no Maracanã, na derrota por 3 a 1.

O atacante chegou ao Atlético-MG em junho de 2022, após atuar pelo Shenzen, da China. Naquele ano, atuou em 13 jogos e marcou dois gols. Na temporada seguinte, ele fez 15 jogos e um gol. Neste ano, apesar de ter atuado mais vezes, 25 partidas, marcou apenas contra o Flamengo.

No Brasil, Kardec passou por Vasco, Internacional, Santos, Palmeiras e São Paulo. Também jogou por Benfica, de Portugal, e Chongqing Lifan e Shenzen, ambos da China. O jogador está livre no mercado para assinar com outra equipe, mas ainda não definiu o futuro profissional.