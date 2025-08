Jornalistas repercutem erro de Léo Pereira em Flamengo x Atlético-MG; veja

O Flamengo perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, com erro de Léo Pereira. O zagueiro tentou um passe dentro da área e deu a bola nos pés de Cuello, que anotou o gol. Nas redes sociais, jornalistas repercutiram a falha do defensor no Maracanã.

O lance aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo, quando Léo Pereira, Léo Ortiz e Rossi trocaram passes dentro da área. Quando o goleiro devolveu a bola para o camisa 4, o defensor errou ao tentar passar para o companheiro de zaga. Cuello tocou na saída de Rossi e deu a vitória ao Atlético-MG.

Veja os comentários dos jornalistas:

Como foi Flamengo x Atlético-MG?

O jogo começou muito movimentado. Logo no primeiro minuto, o Atlético levou muito perigo. Scarpa fez o cruzamento para a área, Hulk furou, livre. Aos sete, Hulk levantou dentro da área, Cuello cabeceou para o meio, a bola pegou no braço de Varela. Os jogadores atleticanos pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Aos 30, Evertton Araújo cortou para o meio e finalizou de fora da área, de esquerda. A bola explodiu no travessão. O Flamengo começou a pressionar o Atlético, tendo maior posse de bola. Aos 41, Plata recebeu dentro da área e finalizou cruzado. Everson fez a defesa.

Antes do fim da primeira etapa, o Atlético ainda teve uma ótima chance. Lyanco lançou, Hulk deu um chapéu e tocou para Cuello, que finalizou na rede pelo lado de fora. O Atlético voltou bem na segunda etapa, tendo boas chances. O Flamengo tentou responder fazendo alterações na equipe, entre elas, Samuel Lino teve sua estreia.

Aos 14, o Atlético puxou o contra-ataque com Rony. O atacante cruzou rasteiro para a área. A bola chegava no pé de Cuello, mas Varela cortou para escanteio. Aos 20, a pressão atleticana deu certo. Em um erro de saída de bola do Flamengo, Cuello recuperou dentro da área, cortou pro meio e bateu no canto, marcando o gol atleticano.

Samuel Lino, aos 30, avançou pela esquerda e lançou a bola na segunda trave, Emerson Royal se antecipou a Cuello e finalizou no travessão. Samuel Lino apimentou a partida. O atacante entortou Lyanco e finalizou cruzado. Everson fez uma ótima defesa. No último lance da partida, Samuel Lino recebeu dentro da pequena área e marcou o gol do empate. Porém, o árbitro assinalou impedimento do estreante da noite.