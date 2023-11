Não é a primeira vez que o Atlético-MG demonstra interesse em Muniz. No último período de transferências, no meio do ano, o clube já monitorava a situação do jogador. Primeiramente, o Galo tentou a contratação por empréstimo, mas foi negado pelo Fulham; em seguida, apresentou proposta de 4 milhões de euros (R$ 21,5 milhões) parcelados por 50% do passe, porém os ingleses pediram 8 milhões de libras (R$ 50 milhões) pelo brasileiro.