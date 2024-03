Atlético-MG lança novo uniforme principal; confira fotos e valores

Novo uniforme I do Atlético-MG (foto: divulgação/Atlético-MG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 12:51 • Belo Horizonte (MG)

Em parceira com a Adidas, o Atlético-MG anunciou, na última segunda-feira (25), o novo uniforme principal da equipe para a disputa da temporada 2024.

Veja todos os lançamentos do Galo e compre a sua camisa AQUI

O novo fardamento faz homenagem aos feitos históricos e pioneiros do Galo. As vendas já foram iniciadas, e o Lance! separou os modelos e preços para você adquirir o seu. Confira detalhes a seguir!

🤔 QUAL A INSPIRAÇÃO PARA O DESIGN DA CAMISA?

Lançada em comemoração aos 116 anos do Atlético-MG, a camisa faz homenagens as conquistas do clube, como o Brasileirão de 1937 (primeiro da história), a Libertadores e Copa do Brasil, além de momentos de pioneirismo, como a entrada de "mascotinhos" com o time em campo.

🤑 QUAIS OS PRECOS?

Os novos uniformes já estão à venda e custam entre R$ 149,99 (fan jersey infantil) até R$ 349,99 (masculina, feminina e kit infantil). Além dessas opções, o Galo também disponibiliza uma versão torcedor, comercializada por R$ 179,99.

Camisa Adidas Atlético Mineiro I 24/25 Masculina Camisa Adidas Atlético Mineiro I 24/25 Masculina A camisa está disponível nos modelos masculino, feminino e infantil, além da versão "fan jersey". Garanta a sua! Compre na Adidas

✅ MAIS MODELOS:

▪️ Camisa 1 Atlético Mineiro 24/25 (Feminina)

▪️ Camisa 1 Atlético Mineiro 24/25 (Infantil)

▪️ Camisa 1 Atlético Mineiro 24/25 (Kit Infantil)

Novo uniforme I do Atlético-MG para a temporada (Foto: divulgação/Atlético-MG)