Atlético-MG: estreia de ex-palmeirenses agrada técnico Cuca

Na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, sábado (15), no Mineirão, pela semifinal do Campeonato Mineiro, o técnico Cuca, do Atlético-MG, promoveu a estreia dos três reforços que ainda não tinham jogado pelo clube: o atacante Rony, o lateral Caio Paulista e o volante Patrick, todos vindos do Palmeiras – os dois primeiros chegaram ao Galo nesta semana.

Após a partida, Cuca era só elogios para o atacante Rony, que entrou no intervalo, no lugar de Rubens:

- É um jogador que a maioria dos treinadores gostam e querem ter. É incisivo, rápido, ataca a bola, não dá moleza para o goleiro nem para os zagueiros, gosta de fazer gol e tem faro de gol. Foi uma grande aquisição e vai ajudar bastante o Galo – afirmou o técnico atleticano.

O lateral-esquerdo Caio Paulista entrou no lugar do atacante Cuello, o que surpreendeu. Cuca explicou a alteração:

- Ele veio para ser polivalente, jogar na segunda linha, pela esquerda, pela direita, joga por dentro, como ponta de lança que vai ter infiltradas, com muita força. Veio para encorpar nosso elenco. Esse tipo de contratação faz seu caldo engrossar – comentou Cuca.

Técnico Cuca elogiou as características de Rony e Caio Paulista (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Cuca lamenta a saída de Otávio, mas entende que é o melhor para o volante

Cuca falou também sobre a iminente saída do volante Otávio para o Fluminense:

- O Otávio está indo para o Fluminense, outro grande clube, com grande treinador, grande presidente… Está indo por um contrato de quatro anos Ele está com 31 anos, a aqui no Galo não tinha essa possibilidade. Para haver a renovação, vieram jogadores mais jovens, o Patrick é um exemplo disso. As coisas fluíram melhor para o Otávio, que vai ter uma segurança muito maior em termos profissionais, financeiros e familiares.

O técnico do Atlético-MG elogiou a passagem de Otávio pelo clube e desejou boa sorte ao volante:

- O Otávio deixou três anos de muita entrega, muito aprendizado, sempre foi exemplo dentro do vestiário, quando jogava, quando não jogava. Entendo a saída dele, vai fazer muita falta, mas é o melhor para ele e o clube consegue fazer uma venda e buscar uma alternativa. Boa sorte para o Otávio! – disse Cuca.