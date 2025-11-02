Atlético-MG enfrenta o Inter em busca de respiro no Brasileirão

O Atlético enfrenta o Internacional tentando alcançar estabilidade na competição e se colocar mais longe da zona do rebaixamento. Os times se enfrentam neste domingo (2), no Beira-Rio às 18h30, em jogo válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida se tornou confronto direto na briga contra o rebaixamento. O Galo ocupa a 13° colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. Já o Inter, tem apenas um a menos, 35, e está na 15° posição, apenas quatro do Vitória, primeiro time da zona.

Como chega o Atlético

O Atlético chega para enfrentar o Internacional após vencer o Ceará por 1 a 0 na Arena MRV, na última partida pelo Brasileirão. O jogo teve um fato curioso, o gol mais rápido da competição. Alan Franco marcou com apenas 22 segundos de jogo após roubada de bola na saída de jogo do time cearense.

No meio de semana o Galo também selou sua classificação para a final da Copa Sul-Americana. Venceu por 3 a 1 o Independiente del Valle com show da torcida na Arena MRV e boa atuação do conjunto, com consistência defensiva e eficácia no ataque.

Festa da torcida na classificação para a final da Sula (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Desfalques contra o Inter

Para a partida contra o Inter, Sampaoli tem no Atlético, os desfalques de Guilherme Arana e Gustavo Scarpa. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Scarpa vai para a segunda partida fora, pela Sul-Americana na última terça (28) também estava suspenso.

Para vaga de Arana, Caio é o substituto imediato, e deve ocupar a ala esquerda. Já na posição do camisa 10 do Galo, que joga pela ala direita, podem entrar Saravia, Natanael ou até mesmo um jogador de meio campo.

Além deles Sampaoli segue com quatro atletas lesionados no departamento médico do Atlético. Lyanco e Cuello passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos e Caio Maia, também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Por outro lado, Fausto Vera cumpriu suspensão e está de volta. O jogador fez uma excelente partida contra o Independiente del Valle pela Sul-Americana e foi bastante elogiado. A tendência é que inicie jogando contra o Inter.

Relacionados do Atlético contra o Inter

O técnico Jorge Sampaoli relacionou 23 atletas para a importante partida contra o Internacional. Confira a lista completa;