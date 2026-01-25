Atlético-MG está escalado para enfrentar o Cruzeiro no grande clássico pelo Mineiro

O Atlético está escalado para encarar o Cruzeiro pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam neste domingo às 18h na Arena MRV.

O Galo ainda não venceu na competição, empatou as quatro partidas iniciais e tem quatro pontos, ocupando a terceira posição do Grupo A. Já a raposa, tem duas vitórias e duas derrotas e com seis pontos é o líder do Grupo C.

Como chegam as equipes?

O Atlético chega pressionado para o clássico por ainda não ter conquistado uma vitória na temporada 2026. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o América, em partida na qual Jorge Sampaoli optou por poupar alguns jogadores considerados titulares. Para o grande clássico, Sampaoli vai com força máxima, escalou o que tem de melhor para tentar conquistar o primeiro triunfo no ano.

O Cruzeiro chega para o clássico tendo conquistado duas vitórias na temporada, mas vindo de um resultado negativo. Na última rodada, a equipe perdeu em casa para o Democrata por 1 a 0. Na ocasião, o técnico Tite escalou um time reserva, com apenas Cássio como titular e Gérson, que fez sua estreia pelo clube. Contra o Atlético, Tite também manda à campo a equipe titular da raposa.

Escalações de Atlético e Cruzeiro

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Preciado, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo, Bernard; Dudu e Hulk

Cruzeiro (Técnico: Tite)

Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Romero e Lucas Silva; Christian (Gérson);, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge

Atlético-MG x Cruzeiro

5° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (GO)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)