Atlético-MG está escalado para a final da Libertadores; veja

O Atlético-MG está escalado para a decisão contra o Botafogo, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, quando vai buscar o bi da Copa Libertadores. O técnico Gabriel Milito optou por um time bem ofensivo, com três atacantes Paulinho, Hulk e Deyverson.

O time vai a campo com Everson; Júnior Alonso, Battaglia e Lyanco; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Guilherme Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson.

Milito mantém escalação 'sem surpresa' no Atlético-MG

Na entrevista coletiva de sexta-feira, após o reconhecimento do gramado, Milito havia adiantado que não haveria surpresas no time.

— Há um plano de jogo com o qual vamos começar e temos distintas alternativas ou outras formas para atacar e defender. Isso tem a ver com como eles jogarão, o momento do jogo, o resultado… Mas a linha de jogo será a que a equipe mostrou durante toda a competição – anunciou Gabriel Milito.

Se optasse por uma formação mais cautelosa, o treinador do Galo poderia ter escalado o volante Otávio para reforçar o meio-campo, deixando Deyverson como opção para o decorrer da partida.

A sequência de 10 partidas sem vitória, incluindo Brasileiro, Copa do Brasil e o jogo de volta das semifinais da Libertadores, não preocupa o treinador. Ele admitiu que o time se concentrou na decisão deste sábado, relaxando nas partidas pelas demais competições que o time fez.

