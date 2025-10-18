Atlético-MG está escalado com time bastante modificado
Equipes se enfrentam em confronto direto no meio da tabela
O Atlético enfrenta o Corinthians neste sábado (18) às 18h30 na Neo Química Arena em jogo válido da 29° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli definiu o Galo que vai campo, com alguns titulares poupados.
Na defesa, o técnico alvinegro conta com o retorno de Vitor Hugo, que cumpriu suspensão no clássico contra o Cruzeiro, e Junior Alonso, que estava convocado com a seleção paraguaia e perdeu os dois últimos jogos do time, contra Sport e também o contra o rival celeste. Ambos estão escalados ao lado de Ruan, que marcou gol no último jogo.
No meio campo, Alan Franco também retorna de convocação, estava com o Equador na data fifa. Além dele, Sampaoli também tem a volta de Igor Gomes que cumpriu suspensão no clássico. Dessa maneira o meio campo e as alas serão formados por Alan Franco, Igor Gomes, Caio, Fausto Vera e Saravia.
Já o ataque, está diferente em relação ao que vinha jogando. Rony e Dudu dão espaço para Hulk e Biel.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Escalações das equipes
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Igor Gomes, Fausto Vera, Alan Franco, Caio e Saravia; Hulk e Biel.
Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, Breno Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto.
Situação de Atlético e Corinthians
O Atlético-MG ocupa a 14ª posição, com 33 pontos em 27 partidas disputadas. O Galo tem oito vitórias, nove empates e 10 derrotas.
O Corinthians, por sua vez, aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos conquistados em 28 rodadas. A equipe soma oito vitórias, nove empates e 11 derrotas.
