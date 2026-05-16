Atlético-MG está escalado para enfrentar o Mirassol pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (16) às 18h30 na Arena MRV
O Atlético está escalado para enfrentar o Mirassol em jogo da 16° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta sábado (16) às 18h30 na Arena MRV.
Como chegam as equipes?
Atlético chega para o confronto após garantir a classificação na Copa do Brasil diante do Ceará. O Galo avançou às oitavas de final após vencer nos pênaltis. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, havia empatado em 1 a 1 com o Botafogo, na Arena MRV. Na tabela do Brasileirão, o Atlético ocupa a 13ª colocação, com 18 pontos conquistados.
Já o Mirassol também vem de classificação na Copa do Brasil, após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e garantir vaga nas oitavas de final. No Brasileirão, a equipe paulista empatou em 1 a 1 com a Chapecoense na última rodada. O Mirassol soma 13 pontos e ocupa a 18ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos.
16° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado 16 de maio às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (SP) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Alonso, e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Bernard; Alan Minda, Cuello e Cassierra
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Eduardo, Carlos Eduardo; Alesson e Edson
