Atlético-MG divulga parcial de ingressos e Arena MRV estará lotada no final de semana

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 15:40 • Belo Horizonte (MG)

Atlético-MG e Corinthians entram em campo, neste domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. E para a partida, a tendência é que o Galo quebre o recorde de torcedores.

Até agora o maior público do estádio foi o clássico contra o Cruzeiro, com 42.592 torcedores. Até agora, quase 40 mil ingressos foram vendidos para o jogo de domingo.

O Atlético-MG tem 25 pontos, na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time mineiro tem dois jogos a menos em relação aos adversários.

Já o Corinthians está na 14ª colocação, com 19 pontos conquistados. O Timão empatou com o Grêmio, em jogo na noite dessa quinta-feira, em São Paulo. O detalhe é que o gol de empate do time paulista saiu, no finalzinho do jogo, com Garro.