Atlético-MG convoca Gabriel Milito para avaliação de desempenho

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 20:09 • Rio de Janeiro (RJ)

A diretoria do Atlético-MG não está satisfeita com o rendimento abaixo do esperado e algumas escolhas feitas pelo técnico Gabriel Milito. Assim, algumas reuniões aconteceram na Cidade do Galo nesta segunda-feira (5).

O presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol, Victor Bagy, estiveram no CT e chamaram o técnico Gabriel Milito para uma reunião. Além dele, os membros da comissão técnica também foram convocados.

O objetivo do encontro foi alinhar estratégias, mas também houve muita cobrança. O Atlético tem sofrido vários gols, o que tem preocupado a diretoria. As escolhas do treinador também foram questionadas.

O Galo entrou em um mês importante. Nesta quarta-feira (7), o time entra em campo para decidir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. O jogo contra o CRB será na Arena MRV. Depois, o Galo terá o clássico contra o Cruzeiro, no sábado, no Mineirão. Já na próxima semana, o time mineiro enfrenta o San Lorenzo, na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Para esses jogos, o Galo não poderá contar com seu principal jogador. O atacante Hulk sofreu uma lesão na panturrilha direita e está fora até setembro. Para a vaga, a diretoria agiu no mercado e está próxima de anunciar Deyverson.