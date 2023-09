Eliminado da Libertadores, o foco do Athletico agora é só o campeonato Brasileiro. Na sétima colocação, a três pontos do G4, o Furacão quer garantir a classificação para a Libertadores do próximo ano. Com Fluminense e Palmeiras brigando pela Libertadores e Flamengo pela Copa do Brasil, podem pintar mais vagas para a competição continental. Mesmo assim, o foco do time de Vitor Roque segue sendo as quatro primeiras colocações.