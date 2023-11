O atacante Hulk se revoltou com a arbitragem no jogo entre Atlético-MG e América-MG, neste sábado (4), e prometeu que vai deixar o país no próximo mês. Após o empate em 1 a 1, no qual foi expulso nos acréscimos, o jogador concedeu entrevista enfurecido e afirmou estar "cansado do Brasil". Veja no vídeo acima: