Após saída de Cuca, Atlético-MG define alvo para novo técnico

Após a saída do técnico Cuca, demitido nesta sexta-feira (29), Luís Zubeldía, ex-São Paulo, é o principal desejo da diretoria do Atlético-MG. As outras opções como Pedro Caixinha e Pedro Martins foram descartadas. O mesmo aconteceu com Jorge Sampaoli, que dirigiu o Galo entre 2020 e 2021. Cuca foi dispensado após derrota do Atlético contra o principal rival, Cruzeiro, por 2 a 0 na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil.

Luis Zubeldía, ex-São Paulo, tem a preferência pela diretoria do Galo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A diretoria do Atlético descartou a contratação de Jorge Sampaoli, uma vez que o treinador não teria passado em dois dos três critérios adotados pelo clube para que um novo profissional chegue à Cidade do Galo. Esses critérios não foram divulgados.

Já Pedro Caixinha, que trabalhava no Santos nesta temporada, está em baixa segundo informou uma fonte de dentro do Atlético-MG.

- Era o Caixinha, mas o Caixinha perdeu moral com a torcida - afirmou

Por conta de uma multa milionária, o Galo desistiu de outro português: Pedro Martins. O treinador está sob o comando do Al-Gharafa, do Catar, desde novembro de 2022. O português, de 55 anos, teve passagem pelo Olympiacos, da Grécia, no período de 2018 a 2022 conquistando o tricampeonato nacional e a Copa da Grécia.

Neste domingo (31), o Atlético-MG vai a Salvador para enfrentar o Vitória, no Barradão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 18:30h (de Brasília). O Galo ocupa a 12ª posição enquanto o Vitória, que está na zona de rebaixamento, está em 18º lugar.

