Em 2021, o pedido de equiparação das competições foi aberto, e o clube mineiro aguardou 20 meses até a confirmação. A motivação inicial do Atlético-MG para abrir o pedido foi a igualdade feita pela CBF entre competições como a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, ao Brasileirão. No documento, o Galo utilizou recortes de jornais da época, que tratavam o clube como campeão nacional e "campeão dos campeões”, frase que faz parte do hino do Atlético.