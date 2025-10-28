AO VIVO: acompanhe o pré-jogo de Atlético-MG x Del Valle direto da Arena MRV
Primeiro confronto terminou empatado
Atlético-MG e Independiente del Valle se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 na Arena MRV, pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O Lance! acompanha o pré-jogo direto do estádio do Galo com todos os detalhes para você.
Escalação
Entre as baixas no Atlético, Sampaoli não poderá contar com Gustavo Scarpa, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Além dele, o técnico ainda tem quatro jogadores lesionados no departamento médico do Atlético (Lyanco, Junior Santos, Cuello e Caio Maia). Já entre os retornos, Fausto Vera é certo, o jogador cumpriu suspensão e está de volta a ficar a disposição.
Casa cheia
A torcida do Galo esgotou todos os ingressos comercializados e fará uma grande festa nas arquibancadas da Arena. A casa do Galo receberá mais de 40 mil torcedores para jogo decisivo na competição continental. Segundo apuração do Lance!, pouco mais de 43 mil bilhetes foram colocados à venda, no entanto o setor visitante não terá sua lotação máxima.
Como chega o Atlético?
O Atlético chega após jogar no sábado (25) e vencer por 1 a 0 na Arena MRV o Ceará, jogo importante em confronto direto contra o rebaixamento. Com a vitória o Galo ganhou duas posições e abriu cinco de vantagem ao Vitória, primeiro da zona.
Como chega o Independiente del Valle?
O Independiente del Valle chega descansado para o confronto, o time teve seu jogo adiado e não entrou em campo no final de semana. O time é líder do campeonato equatoriano, com boa vantagem para o segundo colocado.
Jogo de ida
No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Equador, com o gol do Galo saindo somente nos acréscimos do segundo tempo com Dudu. Agora na volta, quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para as penalidades.
