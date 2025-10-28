menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

AO VIVO: acompanhe o pré-jogo de Atlético-MG x Del Valle direto da Arena MRV

Primeiro confronto terminou empatado

Artur Henrique
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/10/2025
18:31
Atlético-MG encara o Independiente del Valle na semifinal da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza/Atlético)
imagem cameraAtlético-MG encara o Independiente del Valle na semifinal da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza/Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Atlético-MG e Independiente del Valle se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 na Arena MRV, pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O Lance! acompanha o pré-jogo direto do estádio do Galo com todos os detalhes para você.

continua após a publicidade

 ➡️ Clique para assistir no Disney+

Escalação

Entre as baixas no Atlético, Sampaoli não poderá contar com Gustavo Scarpa, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Além dele, o técnico ainda tem quatro jogadores lesionados no departamento médico do Atlético (Lyanco, Junior Santos, Cuello e Caio Maia). Já entre os retornos, Fausto Vera é certo, o jogador cumpriu suspensão e está de volta a ficar a disposição.

Casa cheia

A torcida do Galo esgotou todos os ingressos comercializados e fará uma grande festa nas arquibancadas da Arena. A casa do Galo receberá mais de 40 mil torcedores para jogo decisivo na competição continental. Segundo apuração do Lance!, pouco mais de 43 mil bilhetes foram colocados à venda, no entanto o setor visitante não terá sua lotação máxima.

continua após a publicidade

Como chega o Atlético?

O Atlético chega após jogar no sábado (25) e vencer por 1 a 0 na Arena MRV o Ceará, jogo importante em confronto direto contra o rebaixamento. Com a vitória o Galo ganhou duas posições e abriu cinco de vantagem ao Vitória, primeiro da zona.

Como chega o Independiente del Valle?

O Independiente del Valle chega descansado para o confronto, o time teve seu jogo adiado e não entrou em campo no final de semana. O time é líder do campeonato equatoriano, com boa vantagem para o segundo colocado.

continua após a publicidade

Jogo de ida

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Equador, com o gol do Galo saindo somente nos acréscimos do segundo tempo com Dudu. Agora na volta, quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para as penalidades.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias