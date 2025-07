Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 19/07/2025

Este sábado (19) não é de muitos compromissos para o Atlético-MG. O elenco profissional masculino treina em São Paulo. Enquanto isso, o feminino treina na Vila Olímpica. Já a equipe sub-20 do Galo enfrenta o Cruzeiro em clássico pelo Campeonato Mineiro da categoria. Veja a programação do Galo neste sábado (19).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

➡️ Atlético-MG não vai bem, mas Hulk garante vitória sobre o Bucaramanga

Agenda

O elenco masculino profissional do Atlético treina em São Paulo neste sábado, visando a partida contra o Palmeiras. A atividade vai fechar a preparação atleticana para a partida.

Feminino

O elenco feminino do Atlético retornou aos treinos nesta semana. As Vingadoras tem uma atividade na Vila Olímpica neste sábado (19), pela parte da manhã.

continua após a publicidade

Galinho

O sub-20 do Atlético tem compromisso complicado neste sábado (19). O Galinho enfrenta o Cruzeiro, em clássico pelo Campeonato Mineiro da categoria. A bola rola às 10h (de Brasília), no SESC Venda Nova.

Os dois clubes são líderes de seus respectivos grupos na competição. O Cruzeiro soma 18 pontos em oito partidas feitas. Já o Galinho jogou seis vezes e tem 13 pontos. As duas equipes possuem aproveitamento superior à 70%.

continua após a publicidade

Aniversário de um artilheiro

Hoje, no dia 19 de julho de 2025, Ubaldo Miranda completa 94 anos de vida. O lendário atacante atleticano, jogou na década de 50 com a camisa do Galo. O ex-jogador é o oitavo maior artilheiro da história do Atlético, com 135 gols marcados.

Top-10 maiores artilheiros da história do Galo

1°- Reinaldo com 255 gols

2°- Dadá Maravilha com 211 gols

3°- Mário de Castro com 195 gols

4°- Guará com 168 gols

5°- Lucas Miranda com 152 gols

6°- Said com 142 gols

7°- Guilherme com 139 gols

8°- Ubaldo com 135 gols

9°- Marques com 133 gols

10°- Hulk com 127 gols

Próximos jogos do Galo