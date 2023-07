"O América Futebol Clube questiona veementemente a atuação da arbitragem na partida contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro 2023. Ao nosso entendimento, mais uma vez, fomos prejudicados por equívocos e falta de critério da arbitragem em um jogo da Série A.



Ainda no primeiro tempo, quando o placar era favorável ao Clube, o árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, marcou pênalti inexistente a favor do Coritiba. A bola bate no peito de Danilo Avelar e depois resvala no braço de apoio. O árbitro sequer foi ao VAR consultar qualquer uma das marcações polêmicas. No segundo gol do adversário, mais um erro onde o árbitro ignorou falta em Juninho no início da jogada.



O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, em palestras realizadas aos Clubes, já comentou que o braço de apoio em lances assim não é para resultar em pênalti, ainda mais com o toque anterior no peito do atleta.



Não é a primeira vez que o América é prejudicado com a falta de critério da arbitragem. Razão pela qual nós iremos, mais uma vez, debater com a CBF!"