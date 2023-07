O atacante Pedrinho, do América-MG, causou polêmica, ao fazer uma postagem reverenciando Robinho, ex-jogador do Santos, e condenado por estupro na Itália. O jogador voltou ao Coelho após ser demitido do São Paulo por ameaças de morte à ex-namorada, Amanda Nunes. A posatgem do atleta foi feita no sábado (8), nos stories do Instagram. O americano postou um vídeo com jogadas de Robinho, e escreveu: “Sou fã”, elogiando-o na publicação.