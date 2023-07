O América-MG contou novamente com o talento de Benítez para diminuir o placar e levar a decisão aos pênaltis, por 3 a 2 no tempo regulamentar. O argentino passou por três marcadores do Corinthians e rolou a bola para Mastriani balançar as redes. A partida de almanaque do camisa 10 do time mineiro foi um dos grandes assuntos nas redes sociais neste sábado (15).