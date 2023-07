Após o gol, o Colo-Colo dominou a posse de vez, assumiu o controle da partida, mas começou a esfriar o jogo trocando passes no campo de defesa. No entanto, não demorou para a estrela de Gil brilhar novamente. O meia recebeu a bola de costas para o gol, girou e finalizou colocado, no ângulo, para ampliar o confronto. E já nos acréscimos, o Coelho diminuiu no final com um golaço de Alê, colocado no ângulo no Monumental de Santiago, melhorando o resultado que o clube mineiro leva para Belo Horizonte para o jogo de volta.