- Minha mãe é Lucimara. Ela se foi, enfim, não gosto de falar muito. Passou dois anos e eu estava me reencontrando ainda. Eu vinha da base do Santos e estava trilhando uma grande carreira, mas passei por adversidades, como qualquer atleta. Hoje encontro uma alegria no futebol, que é jogar no Vitória. Hoje somos líderes, eu, Osvaldo, Arcanjo, Léo Gamalho... não sou velho, tenho 29 anos e estou em busca cada vez mais do êxito no futebol. Muito feliz pelo trabalho do Vitória e por ter conquistado a Série A - comentou o lateral.