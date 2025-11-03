O Vitória voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira já de olho no confronto decisivo contra o Internacional, marcada para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro não atualizou a condição dos jogadores de linha lesionados, mas confirmou a cirurgia do goleiro Lucas Arcanjo.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Titular do Vitória e desfalque certo contra o Inter, Lucas Arcanjo se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra o Corinthians, válida pela 30ª rodada, e passou por cirurgia nesta segunda-feira. De acordo com o departamento médico do clube, o procedimento para tratar uma lesão total do ligamento colateral medial do joelho foi realizado com sucesso. Vale lembrar que o goleiro só deve voltar a jogar no início do ano que vem.

Para este jogo, o Rubro-Negro também não terá o zagueiro Zé Marcos à disposição, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e está suspenso.

continua após a publicidade

➡️Santos e Internacional na briga: confira chances atualizadas de rebaixamento no Brasileirão

Lucas Halter em treino do Vitória antes da partida decisiva contra o Inter, pela 32ª rodada; Lucas Arcanjo é desfalque certo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o treino do Vitória?

Os atletas que iniciaram a partida contra o Cruzeiro fizeram apenas o protocolo de recovery nesta segunda-feira, enquanto os demais participaram de treino na academia e aquecimento. Em sequência, o elenco trabalhou movimentação ofensiva e organização de jogadas na fase defensiva.

O Vitória volta às atividades a partir das 14h desta terça-feira e, logo depois do treino, já se concentra para a partida contra o Internacional, às 19h de quarta. Os ingressos já estão à venda. O Leão está na 17ª posição, com 31 pontos, dois a menos em relação Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.