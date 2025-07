O Vitória está escalado para enfrentar o Mirassol logo mais às 18h30 (de Brasília), no estádio Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca dos três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento, o técnico Fábio Carille tem dois desfalques importantes no time titular, mas conta com o retorno do experiente Osvaldo.

A primeira ausência é a do meia Matheuzinho, camisa 10 e referência da equipe. Ele sofreu um fascite plantar (problema no calcanhar e na sola do pé) e será substituído por Ronald.

O outro desfalque é o atacante Erick, que foi bem contra o Sport, balançou as redes, mas levou o terceiro cartão amarelo. Osvaldo, que cumpriu suspensão na última quarta-feira, fica com a vaga no setor.

Fábio Carille comanda treino do Vitória e define escalação contra o Mirassol (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Os novos reforços Aitor Cantalapiedra, Romarinho e Rúben Ismael passam por recondicionamento físico e não foram relacionados. Os dois últimos, inclusive, já foram regularizados no BID da CBF.

Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Ronald, Pepê, Carlinhos e Zé Marcos são os pendurados do Rubro-Negro.

Escalação de Vitória e Mirassol

O Vitória de Fábio Carille vai a campo com: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Ronald; Lucas Braga, Osvaldo e Renato Kayzer.

Já o Mirassol de Rafael Guanaes está escalado da seguinte forma: Walter; Lucas Ramon, Knesowitsch, Jemmes, Reinaldo; Yago Felipe, Neto Moura, Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Da Costa.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X VITÓRIA

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maião, em Mirassol;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).