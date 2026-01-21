O Vitória já tem escalação definida para enfrentar a Juazeirense a partir das 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Esse jogo marca o retorno do time principal do Rubro-Negro, que será comandado pelo técnico Jair Ventura.

A equipe, inclusive, vai ter três estreias nesta quarta-feira. O lateral-direito Mateusinho, o zagueiro Riccieli e o volante Caíque Gonçalves, reforços contratados nesta janela, vestem a camisa vermelha e preta pela primeira vez. Jair Ventura, por sinal, mantém seu clássico esquema com três zagueiros, usado desde a sua chegada no Brasileirão do ano passado.

Vale lembrar que o Vitória foi comandado por Rodrigo Chagas nas três rodadas iniciais e entrou em campo com um elenco alternativo devido ao calendário apertado do futebol brasileiro em 2026. O Leão, por exemplo, estreia na Série A às 19h30 da próxima quarta-feira, contra o Remo, no Barradão.

O Vitória ainda não venceu no estadual e amarga três empates, o último deles contra o Porto, por 1 a 1, no estádio Agnaldo Bento.

Jair Ventura comanda o Vitória contra o Mirassol (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Juazeirense

Neste cenário, o Vitória vai a campo com: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Riccieli e Ramon; Baralhas e Caíque Gonçalves; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Já o Juazeirense começa com: Pedro Campanelli; Vitinho, Zé Romário, Victor Ramos e Daniel Nazaré; Bino, Douglas Nathan e Elivelton; Juninho Tardelli, Anderson Pato e Adriano Pardal.

VITÓRIA x JUAZEIRENSE

4ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 19h15 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Juazeirense: TVE;

🟨 Árbitro: Marielson Alves Silva;

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira;

4️⃣ Quarto árbitro: José Lourenço Assis dos Santos Conceição.