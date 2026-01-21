Vitória está escalado com time principal contra a Juazeirense, pelo Baianão
Rubro-Negro busca primeira vitória no estadual
O Vitória já tem escalação definida para enfrentar a Juazeirense a partir das 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Esse jogo marca o retorno do time principal do Rubro-Negro, que será comandado pelo técnico Jair Ventura.
A equipe, inclusive, vai ter três estreias nesta quarta-feira. O lateral-direito Mateusinho, o zagueiro Riccieli e o volante Caíque Gonçalves, reforços contratados nesta janela, vestem a camisa vermelha e preta pela primeira vez. Jair Ventura, por sinal, mantém seu clássico esquema com três zagueiros, usado desde a sua chegada no Brasileirão do ano passado.
Vale lembrar que o Vitória foi comandado por Rodrigo Chagas nas três rodadas iniciais e entrou em campo com um elenco alternativo devido ao calendário apertado do futebol brasileiro em 2026. O Leão, por exemplo, estreia na Série A às 19h30 da próxima quarta-feira, contra o Remo, no Barradão.
O Vitória ainda não venceu no estadual e amarga três empates, o último deles contra o Porto, por 1 a 1, no estádio Agnaldo Bento.
Escalação de Vitória e Juazeirense
Neste cenário, o Vitória vai a campo com: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Riccieli e Ramon; Baralhas e Caíque Gonçalves; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Já o Juazeirense começa com: Pedro Campanelli; Vitinho, Zé Romário, Victor Ramos e Daniel Nazaré; Bino, Douglas Nathan e Elivelton; Juninho Tardelli, Anderson Pato e Adriano Pardal.
VITÓRIA x JUAZEIRENSE
4ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 19h15 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Juazeirense: TVE;
🟨 Árbitro: Marielson Alves Silva;
🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira;
4️⃣ Quarto árbitro: José Lourenço Assis dos Santos Conceição.
