Vitória começa a esvaziar departamento médico; veja balanço
Rubro-Negro segue com quatro jogadores em tratamento
Depois de um período de quase 15 dias durante a Data Fifa, o Vitória não mostrou evolução e perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza no último sábado em atuação para esquecer no Castelão. Passado o gosto amargo da derrota, o Rubro-Negro ao menos teve boas notícias durante a semana com o esvaziamento do departamento médico, o que dá mais material humano para o técnico Rodrigo Chagas preparar uma estratégia de olho no duelo contra o Fluminense.
Para o time que já chegou a ter 10 jogadores simultâneamente em tratamento, a atual lista de quatro atletas é um alívio para o treinador, que passa a contar com boa parte do elenco para trabalhar durante os próximos dias.
Jogadores que ainda estão no DM:
- Jamerson (lateral-esquerdo): se recupera de cirurgia no tornozelo. Começou a correr em campo na última quinta;
- Kauan (zagueiro): em transição depois de fratura no tornozelo;
- Rúben Ismael (volante): em transição após cirurgia no menisco;
- Fintelman (goleiro): desconforto no quadril.
Jogadores do Vitória já recuperados
Alguns dos atletas que estavam em tratamento no departamento médico já foram acionados por Rodrigo Chagas contra o Fortaleza, no último sábado, como é o caso de Raúl Cáceres, que começou como titular, além de Matheuzinho, Romarinho e Renzo Lopez, que entraram no segundo tempo.
Em entrevista coletiva no Castelão, Rodrigo Chagas elogiou a atuação de Renzo e falou especialmente sobre a importância de Matheuzinho para o time do Vitória.
— O Matheuzinho vem de muito tempo parado, a gente vem usando ele aos poucos. É um jogador com capacidade para ser titular, mas temos que usar ele dentro do planejamento — detalhou após saída do atleta do departamento médico do Vitória.
Vale lembrar que o Vitória só volta a entrar em campo às 16h do próximo sábado (horário de Brasília), no Barradão, contra o Fluminense, pela 24ª rodada.
