Fora das quatro linhas, o Vitória fez uma movimentação importante nesta última semana ao sediar uma importante palestra sobre integridade esportiva, realizada pela 7K, marca do grupo Ana Gaming e patrocinadora máster do clube. A ação contou com a parceria da Sportradar, empresa internacional de monitoramento de competições e inteligência esportiva.

A palestra reuniu atletas e comissão técnica para discutir temas centrais na proteção da credibilidade esportiva, como os riscos da manipulação de resultados, as sanções aplicáveis aos envolvidos, a importância da denúncia e a conduta adequada diante de situações suspeitas.

— A integridade é a base da credibilidade tanto das apostas quanto do esporte. Com este projeto, reforçamos nosso compromisso com a ética, com a transparência e com as boas práticas de governança. Investir em capacitação é uma forma concreta de reduzir riscos e fortalecer a responsabilidade conjunta no combate à manipulação de resultados — comenta Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos, fundador e presidente do conselho da Ana Gaming, holding das marcas 7K, Cassino e Vera.

A iniciativa faz parte da agenda de integridade do grupo, alinhada ao novo cenário regulatório do mercado brasileiro, em que os pilares de jogo responsável e transparência ganham protagonismo.

Além do Vitória, a Ana Gaming já levou a mesma programação educativa ao Mirassol, também patrocinado pela 7K.

Elenco do Vitória no vestiário do Castelão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Próximos desafios do Vitória

De volta ao campo, o Vitória vai em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro a partir das 16h do próximo sábado (horário de Brasília), contra o Fluminense, no Barradão, pela 24ª rodada. Na 17ª posição, com 22 pontos, o Rubro-Negro ainda tem compromisso contra o Grêmio, fora de casa, no dia 28 deste mês.