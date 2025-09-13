O Vitória perdeu um jogo de "seis pontos" na tarde deste sábado ao ser superado pelo Fortaleza no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um começo equilibrado, o Rubro-Negro começou a desabar no jogo a partir de uma parada técnica e viu o time cearense começar a construir o placar de 2 a 0.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Rodrigo Chagas avaliou o desempenho do Vitória e considerou a parada técnica como um divisor de águas. O que era para ser um momento de reajuste na equipe, virou motivo de desconcentração. Melhor para Breno Lopes, que aproveitou bobeada da defesa e estufou as redes do Rubro-Negro.

— Até os 30 minutos do primeiro tempo a gente não tinha sofrido, nosso setor defensivo estava muito bem postado. Infelizmente a parada técnica nos atrapalhou, foi nesse momento que tivemos um desequilíbrio, o que ocasionou o gol deles. E um gol rápido como o que sofremos quebra qualquer estratégia. As mudanças foram positivas, ficamos mais agressivos. Mas agora temos que trabalhar, virar a chave diante da nossa torcida — avaliou o treinador.

continua após a publicidade

O gol rápido que Chagas cita é o de Bruno Pacheco, que ampliou o placar logo no primeiro minuto da segunda etapa, o que dificultou ainda mais a estratégia do Rubro-Negro na partida.

— A primeira etapa foi equilibrada até a parada. Depois que tomamos o gol sentimos o golpe, nos desconcentramos. Tentamos corrigir o peso dos laterais e atacantes deles na nossa última linha no segundo tempo, mas tomamos o gol com um minuto. Não dá para mexer com um minuto de jogo. A gente manteve aquilo que estava funcionando bem. Foram dois gols depois de duas paradas, uma técnica e outra na parada do intervalo. Não acho que foi falta de concentração.

continua após a publicidade

+ Meia alerta o Vitória após derrota para o Fortaleza: ‘Pecamos muito’

Rodrigo Chagas comanda o Vitória no Castelão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Vitória em casa é um, fora de casa é outro

Depois do golpe sofrido fora de casa, o Vitória tem a missão de fazer valer o fator Barradão mais uma vez a partir das 16h do próximo sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o Fluminense pela 24ª rodada do Brasileirão. Mas depender exclusivamente dos jogos em Salvador não parece uma boa ideia para Rodrigo Chagas. Não à toa, a equipe segue na 17ª posição sem vencer uma partida sequer como visitante.

— A gente tem que ter o algo mais também nos jogos fora de casa, para ficar com uma tranquilidade maior até mesmo em casa. Se queremos almejar algo maior no Brasileirão, precisamos ganhar também fora de casa — completou.