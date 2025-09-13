Meia alerta o Vitória após derrota para o Fortaleza: ‘Pecamos muito’

O Vitória teve a empolgação freada na tarde deste sábado ao perder por 2 a 0 para o Fortaleza e se vê mais uma vez em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Em partida de pouca inspiração e criatividade, o Rubro-Negro foi superado pelo Fortaleza com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco em dois lances de bobeada na defesa.

Mas não foi só esse o erro do Vitória ao longo dos 90 minutos. Em entrevista depois do apito final, o meia Matheuzinho apontou as falhas da equipe em campo que resultaram em uma dura derrota, a primeira da era Rodrigo Chagas.

— A gente pecou muito no primeiro tempo, deixamos eles jogarem no nosso campo. Eles têm um jogo de força e nos deixaram sem a bola. No primeiro tempo a gente foi abaixo e tomamos o gol em um vacilo nosso. Na segunda etapa, conseguimos jogar mais, impor ritmo. Faltou isso, ficar mais com a bola, controlar o jogo. Por isso, saímos daqui derrotados — analisou Matheuzinho em entrevista ao canal Premiere.

Além de todas essas falhas apontadas, o Vitória foi um time passivo e pouco ameaçou o Fortaleza no jogo. As únicas excessões foram um chute de Erick no primeiro tempo e o cabeceio na trave de Renzo López nos acréscimos da etapa final.

Renato Kayzer em ação contra o Fortaleza (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Próximos desafios do Vitória

Se o Rubro-Negro segue sem vencer fora de casa neste Brasileirão, o único alento neste momento é saber que a 24ª rodada será disputada no Barradão, às 16h do próximo sábado (horário de Brasília), contra o Fluminense. O Vitória segue estacionado na 17ª posição, com 22 pontos, e pode ser ultrapassado nesta rodada pelo Juventude, que vem logo atrás.