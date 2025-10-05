O Vitória está pronto para encarar o Vasco a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília) em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão. Em busca da segunda vitória seguida, Jair Ventura não vai conseguir repetir o time, como fez nas suas duas partidas à frente do clube.

O lateral-esquerdo Ramon, dono da posição, está suspenso depois de levar o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e deve dar lugar a Maykon Jesus. Outro que vai cumprir suspensão é o centroavante reserva Renzo López. A ausência do uruguaio na partida abriu espaço para o atacante Carlinhos entrar na lista de relacionados, uma das novidades ao lado do lateral-direito Paulo Roberto.

Já o atacante Fabri segue no departamento médico em recuperação de lesão muscular. Neste sábado, ele continuou os trabalhos na fisioterapia. Outro que ainda está fora de ação é o lateral-esquerdo Jamerson, que volta aos poucos às atividades depois de fazer cirurgia para tratar fratura no tornozelo.

Assim, a provável escalação do Vitória contra o Vasco é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas e Ronald (Matheuzinho); Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.

Como foi o último treino do Vitória?

Jogadores do Vitória treinam na Toca do Leão; veja acima a provável escalação contra o Vasco (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O elenco realizou exercícios de ativação no começo dos trabalhos neste sábado e, logo depois, iniciou um treino tático estratégico, de 10 jogadores contra 10. Em seguida, os atletas trabalharam bolas paradas ofensivas e fecharam o dia antes de embarcar para o Rio de Janeiro com jogos reduzidos de seis contra seis.

VASCO X VITÓRIA

BRASILEIRÃO - 27ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 5 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio (RJ);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view);

🟨 Árbitro: Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho.