O Vitória está pronto para o confronto contra o Fluminense, marcado para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Com o departamento médico mais vazio e novidade entre os relacionados, Rodrigo Chagas tenta fazer valer o fator casa para tirar o time da zona de rebaixamento.

A grande novidade entre os 23 atletas relacionados para a partida é o retorno do lateral-direito Claudinho, que está recuperado de lesão.

Por outro lado, Rúben Ismael, Jamerson e Kauan seguem em processo de transição, enquanto o goleiro reserva Alexandre Fintelman está vetado pelo departamento médico por conta de desconforto no quadril. A grande baixa para Rodrigo Chagas é Baralhas, que vinha sendo titular da equipe. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e está suspenso da partida deste sábado.

Assim, a provável escalação do Vitória contra o Fluminense é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Ronald (Matheuzinho), Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Jogadores do Vitória treinam no Barradão; veja acima provável escalação contra o Fluminense (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o último treino do Vitória?

O elenco fez a última atividade nesta sexta-feira no CT Manoel Pontes Tanajura, com direito a trabalhos de bola parada ofensiva e defensiva, além de enfrentamento de cinco jogadores contra cinco em campo reduzido. Por fim, os atletas treinaram pênaltis e faltas frontais.

VITÓRIA X FLUMINENSE

24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).