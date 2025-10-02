O Vitória de Jair Ventura está pronto para a partida decisiva contra o Ceará, marcada para as 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do retorno de dois atletas que estavam suspensos, o treinador vai ter o novo atacante Kike Saverio à disposição pela primeira vez.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O jogador equatoriano, formado na base do Barcelona, é a principal novidade na lista dos 23 atletas relacionados. Ele foi o último reforço da leva de contratações feita pela equipe no início deste segundo semestre.

A outra boa notícia para Jair Ventura são os retornos dos volantes Dudu e Pepê, que cumpriram suspensão contra o Grêmio, no último domingo.

Mas nem tudo são flores para o técnico do Vitória, que faz sua estreia no Barradão com a dura missão de livrar o time do rebaixamento. Para esta partida contra o Vozão, ele ainda não vai ter à disposição o atacante Fabri, que trata uma lesão muscular na coxa, além do lateral-esquerdo Jamerson, que se recupera de cirurgia após fratura no tornozelo.

continua após a publicidade

Neste cenário, a provável escalação do Vitória contra o Ceará é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald (Pepê/Matheuzinho); Erick, Aitor Cantalapiedra (Osvaldo) e Renato Kayzer.

+ Vitória x Ceará: Jair Ventura e Léo Condé têm histórico de empates

Como foi o último treino do Vitória?

Jair Ventura comanda primeiro treino pelo Vitória; veja abaixo a provável escalação contra o Ceará (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Depois de aplicar um aquecimento para os atletas, o técnico Jair Ventura comandou um trabalho tático de 10 jogadores contra 10, além de atividades com bolas paradas ofensivas e defensivas. Para os que ficaram fora dos treinos de bola parada, foi aplicado um jogo em campo reduzido com quatro equipes de cinco jogadores.

continua após a publicidade

VITÓRIA x CEARÁ

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Ceará: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

+ Copa do Nordeste 2026: entenda porque times da Série A podem ficar de fora