Quem esteve na área técnica do Vitória na noite do último domingo e viu o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, foi o auxiliar técnico Estephano Djian. Ele preencheu a lacuna deixada pelo suspenso Thiago Carpini, gostou do que viu em campo e valorizou o ponto conquistado fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estephano Djian em entrevista após empate com o Atlético-MG Foto: Reprodução / TV Vitória

Em entrevista coletiva após a partida, Estephano destacou a entrega do time em meio à maratona de jogos e elogiou o desempenho dos atletas.

A entrega hoje [domingo] foi alta, e cabe a nós ir melhorando nos próximos jogos. Estephano Djian

- Acho que a partida que nós fizemos foi muito boa dentro do que tinha proposto. A gente veio de uma viagem da Argentina, desgaste. O jogo hoje, claro, queríamos sair com a vitória, mas o ponto temos que dar muito valor em um campeonato de 38 rodadas - ressaltou.

Vale lembrar que Estephano Djian substituiu Thiago Carpini à beira do campo depois que o técnico foi expulso ao chutar uma bola na segunda rodada, em partida contra o Flamengo.

continua após a publicidade

Vitória pode sonhar mais alto

Halter comemora gol contra o Atlético-MG Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O início de Campeonato Brasileiro deste ano é bem parecido com a situação que o Vitória viveu em 2024, com duas derrotas e um empate em três rodadas. À época, o time trocou o comando técnico e, sob a gestão de Thiago Carpini e Estephano Djian, engatou uma ótima sequência que levou a equipe ao 11º lugar ao término daquela edição. É nesse feito que Djian se inspira para uma remontada parecida em 2025.

- Sair na frente duas vezes com o Atlético nos dá mais ânimo, e chamo a torcida do Vitória para a gente vencer a primeira no campeonato e seguir pontuando para fazer uma boa campanha, assim como foi no ano passado - disse o auxiliar do Vitória após partida contra o Atlético-MG.

continua após a publicidade

O próximo compromisso ao qual Estephano Djian se refere é o jogo contra o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.