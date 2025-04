Assista na íntegra a coletiva de Estephano Djian, auxiliar do Vitória

O Vitória foi até o Mineirão na noite deste domingo e saiu com o empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG, pela terceira rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro ficou na frente do placar duas vezes, mas cedeu o empate no final do jogo e somou o primeiro ponto nesta Série A. O auxiliar técnico do Vitória Estephano Djian, que esteve à frente da equipe devido à suspensão de Thiago Carpini, elogiou o desempenho dentro de campo durante entrevista coletiva.

Segundo Estephano, o time foi bem dentro das ideias que foram propostas e conseguiu bom resultado fora de casa após longa viagem entre Buenos Aires e Belo Horizonte. Lucas Halter e Matheuzinho marcaram os gols do Leão, enquanto Fausto Vera e Igor Gomes descontaram para o Galo. Assista à íntegra da entrevista coletiva do auxiliar do Vitória no vídeo acima.

O Vitória somou o primeiro ponto no campeonato e deixou a lanterna ao término desta terceira rodada, já que tem um gol marcado a mais do que o Sport, que está na última posição. O próximo compromisso do Leão baiano está marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) contra o Fortaleza, no Barradão, pela quarta rodada.

✅ FICHA TÉCNICA DE ATLÉTICO-MG X VITÓRIA

ATLÉTICO-MG 2 X 2 VITÓRIA

TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: 13 de abril de 2025, 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gol: Lucas Halter (2'/2ºT) e Matheuzinho (19/2ºT) / Fausto Vera (12'/2ºT) e Igor Gomes (42/2º T)

🟨 Cartões amarelos: Guilherme Arana e Bernard / Willian Oliveira, Raul Cáceres e Janderson.

🟥 Cartão vermelho: Nenhum.

Escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (João Marcelo), Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista); Rubens (Gabriel Menino), Fausto Vera (Bernard) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Cuello, Rony e Hulk.



VITÓRIA (Técnico: Estephano Djian)

Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Erick (Carlos Eduardo), Baralhas (Pepê), Willian Oliveira (Ricardo) e Matheuzinho; Janderson e Gustavo Mosquito (Léo Pereira).