O Vitória está definido para enfrentar o Fortaleza na noite desta quarta-feira, no Barradão, pela quarta rodada do Brasileirão. Além de duas mexidas no time titular, Thiago Carpini tem o desfalque de Wellington Rato, que não foi relacionado para o jogo após ser vetado pelo departamento médico por conta de um incômodo na patela do joelho.

Wellington Rato em treino do Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória entra em campo contra o Fortaleza com duas novidades na escalação em relação ao jogo contra o Atlético-MG, no último domingo. Na lateral direita entra Claudinho no lugar de Cáceres, enquanto Ricardo Ryller fica com a vaga de Willian Oliveira no meio-campo.

O técnico Thiago Carpini também sofre com outros desfalques no elenco. Além de Rato, o goleiro Gabriel segue em recuperação de lesão no departamento médico, enquanto Renato Kayzer, que ainda não estreou, está em transição física.

O Vitória busca os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro para fugir da zona de rebaixamento e quebrar a sequência de sete jogos seguidos sem vencer na temporada. O Rubro-Negro perdeu as duas primeiras rodadas para Juventude e Flamengo e empatou contra o Atlético-MG no último domingo.

Elenco do Vitória antes de partida contra o Atlético-MG Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Escalação de Vitória e Fortaleza

Diante disso, o Vitória de Thiago Carpini está escalado com: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Erick e Janderson.

Já o Fortaleza de Vojvoda começa o jogo com as seguintes peças: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, David Luiz, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Rosseto, Pol Fernández e Martínez; Marinho e Lucero.

