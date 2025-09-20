Escalação do Vitória contra o Fluminense tem mudanças no meio-campo
Rubro-Negro precisa vencer e torcer contra adversários para sair do Z-4
O Vitória está escalado para o confronto de logo mais contra o Fluminense, marcado para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Com o departamento médico mais vazio e novidade entre os relacionados, Rodrigo Chagas faz mudanças no time para tentar ganhar respiro contra a zona de rebaixamento.
As principais modificações foram no meio de campo, com as entradas de Dudu, Matheuzinho e Pepê no time titular, peças totalmente diferentes das usadas contra o Fortaleza (Baralhas, Willian Oliveira e Aitor).
Já a surpresa entre os 23 atletas relacionados para a partida é o retorno do lateral-direito Claudinho, que está recuperado de lesão.
Por outro lado, Rúben Ismael, Jamerson e Kauan seguem em processo de transição, enquanto o goleiro reserva Alexandre Fintelman está vetado pelo departamento médico por conta de desconforto no quadril. A grande baixa para Rodrigo Chagas é Baralhas, que vinha sendo titular da equipe. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e está suspenso da partida deste sábado.
Escalação de Vitória e Fluminense
Assim, a escalação do Vitória contra o Fluminense é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.
Já o Fluminense vai a campo com: Fábio; Guga, Igor Rabello, Ignácio e Fuentes; Hércules, Otávio e Lima; Serna, Canobbio e Cano.
VITÓRIA X FLUMINENSE
24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
