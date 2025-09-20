menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVitória

Escalação do Vitória contra o Fluminense tem mudanças no meio-campo

Rubro-Negro precisa vencer e torcer contra adversários para sair do Z-4

Lucas Halter dicursa no vestiário do Vitória antes da partida contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Lucas Halter dicursa no vestiário do Vitória antes da partida contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 20/09/2025
15:04
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vitória está escalado para o confronto de logo mais contra o Fluminense, marcado para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Com o departamento médico mais vazio e novidade entre os relacionados, Rodrigo Chagas faz mudanças no time para tentar ganhar respiro contra a zona de rebaixamento.

As principais modificações foram no meio de campo, com as entradas de Dudu, Matheuzinho e Pepê no time titular, peças totalmente diferentes das usadas contra o Fortaleza (Baralhas, Willian Oliveira e Aitor).

Já a surpresa entre os 23 atletas relacionados para a partida é o retorno do lateral-direito Claudinho, que está recuperado de lesão.

Por outro lado, Rúben Ismael, Jamerson e Kauan seguem em processo de transição, enquanto o goleiro reserva Alexandre Fintelman está vetado pelo departamento médico por conta de desconforto no quadril. A grande baixa para Rodrigo Chagas é Baralhas, que vinha sendo titular da equipe. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e está suspenso da partida deste sábado.

+ Vitória acerta com patrocínio do ramo de consórcios

Barradão, a casa do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Barradão, a casa do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Fluminense

Assim, a escalação do Vitória contra o Fluminense é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Já o Fluminense vai a campo com: Fábio; Guga, Igor Rabello, Ignácio e Fuentes; Hércules, Otávio e Lima; Serna, Canobbio e Cano.

VITÓRIA X FLUMINENSE
24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).

